Alzira inicia la Setmana de les Persones Majors amb un taller de Risoteràpia

Alzira celebra el taller de Risoteràpia dins de la Setmana de les Persones Majors
Rialles, jocs i benestar emocional per als participants en el Parc de l’Alquenència
L’Ajuntament d’Alzira ha donat inici a la Setmana de les Persones Majors amb el lema “Persones Grans, Grans persones”. Hui, els protagonistes han gaudit del taller de Risoteràpia al Parc de l’Alquenència, un espai on no han faltat rialles, jocs i bon ambient.
La monitora, María Orón, juntament amb Gisela Galán, responsable de l’àrea de Dependència i Autonomia de l’Ajuntament, han destacat els beneficis de riure, que inclouen:
Reducció de l’estrès i l’ansietat
Millora de l’estat d’ànim
Enfortiment del sistema immunitari
El taller ha estat un èxit i ha permès als assistents passar un matí divertit mentre cuidaven la seva salut física i emocional.