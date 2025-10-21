José Antonio Rovira demana 15 milions d’euros per a un Bono Cultural per als sectors afectats per les inundacions

José Antonio Rovira sol·licita 15 milions d’euros per un Bono Cultural per als sectors afectats per les inundacions
El conseller reclama la col·laboració del Govern central en la reconstrucció i suport al sector cultural
El conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha reiterat al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la petició de la Generalitat per a destinar 15 milions d’euros a un Bono Cultural dirigit als sectors culturals afectats per les inundacions.
Rovira ha criticat la falta de comunicació del Govern d’Espanya amb la Conselleria i ha recordat que els ministres visiten les zones afectades sense informar els departaments competents. “Espero que demà aporte solucions i inversions i no silenci davant les peticions de la Generalitat”, ha declarat.
El conseller ha denunciat que la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ja va visitar Torrent recentment per presentar el Pla d’Ocupació per a zones afectades, sense comunicar-ho a la Conselleria, i ha destacat que la ministra d’Educació, Pilar Alegría, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, no han aportat ajudes ni comprovat la situació de les zones afectades.
Rovira ha subratllat que des del Govern valencià ja s’han invertit 70 milions d’euros en l’àmbit educatiu i que es preveu invertir-ne altres 70 milions més, mentre que el Ministeri d’Educació no ha realitzat cap aportació. També ha lamentat la manca d’implicació en la recuperació universitària per part de Diana Morant.
Per això, el conseller ha insistit en la necessitat que el Govern central col·labore amb el Consell en la reconstrucció de les zones afectades, recordant que “quan parlem de reconstrucció no hi ha espai per a confrontacions, hem de treballar units per un objectiu comú”.