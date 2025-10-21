LA UNIÓ alerta dels primers robatoris de cítrics i reclama major vigilància en les zones productores

LA UNIÓ alerta dels primers robatoris de cítrics i demana més vigilància a les zones productores
L’organització reclama reforç policial i control del comerç il·legal per protegir els llauradors
LA UNIÓ Llauradora ha alertat dels primers robatoris de cítrics de la campanya, que a més de la pèrdua de fruita, causen destrosses en els arbres. Aquestes incidències s’han detectat principalment a la comarca de la Plana Baixa i també en altres zones productores de la Comunitat Valenciana.
L’organització ha anunciat que traslladarà els fets a la Delegació del Govern i sol·licitarà una major coordinació dels efectius policials, especialment del Grup ROCA, durant la campanya de recol·lecció.
El descens de la collita estimada, al voltant de 2,5 milions de tones, suposa un 8% menys que la campanya passada i un 23% inferior a la mitjana dels últims anys, fet que incrementa el valor de la fruita i, per tant, el risc de robatori.
LA UNIÓ reclama:
- Reforç de recursos humans i materials, amb especial atenció al Grup ROCA, per millorar la prevenció i resolució dels robatoris.
- Persecució del comerç de productes robats, inspeccionant comerços i magatzems sospitosos.
- Facilitar i agilitzar la presentació de denúncies per part dels llauradors afectats, ja que sovint desistixen davant de la burocràcia o la sensació d’impunitat.
Segons Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, “cal denunciar sempre perquè si no tenim les dades reals del problema serà més difícil trobar solucions”. Les dades de 2024 reflecteixen un baix índex d’esclariment dels robatoris: només 327 dels 1.333 casos van ser resolts, el 24,5% del total.
Peris destaca que la vigilància és clau, però també la persecució dels canals de comercialització il·lícits per dissuadir els robatoris i garantir la protecció del sector citrícola.