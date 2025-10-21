Metrovalencia ofereix serveis especials de tramvia a Feria Valencia del 22 al 28 d’octubre

Metrovalencia activa serveis especials de tramvia per a Feria Valencia del 22 al 28 d’octubre
Els tramvies facilitaran l’accés als certàmens amb horaris ampliats i indicadors de destinació visibles
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) posarà en funcionament serveis especials de la Línia 4 de tramvia per a facilitar l’accés a Feria Valencia durant els diferents certàmens que se celebraran del 22 al 28 d’octubre.
Durant aquests dies, la fira acollirà els esdeveniments següents:
- Génesis IA: 22 al 24 d’octubre
- Expo 21K Feria Valencia: 24 i 25 d’octubre
- Fiesta y Boda: 24 al 26 d’octubre
- Gastrónoma: 26 al 28 d’octubre
A més, durant la Expo 21K, es realitzarà la recollida del dorsal, la bossa de la carrera i la polsera identificativa necessària per a participar en la sortida del 34º Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zúrich.
Els tramvies especials circularan entre les parades Doctor Lluch i Fira, amb una frequència de pas de 20 minuts els dies laborables i entre 30 i 40 minuts el cap de setmana, amb horari de servei entre les 6:00 i les 23:00 hores.
Horaris destacats:
- De dilluns a divendres: primer tramvia des de Beteró a les 6:00 h i des de Doctor Lluch a les 6:30 h; últim tramvia des de Doctor Lluch a les 21:29 h i des de Fira a les 22:19 h.
- Dissabte: primer tramvia des de Doctor Lluch a les 6:00 h; últim des de Fira a les 22:19 h.
- Diumenge: primer tramvia des de Doctor Lluch a les 7:20 h; últim des de Fira a les 22:19 h.
Per a agilitzar el servei, tots els tramvies que realitzen el recorregut fins a Feria Valencia portaran l’indicador de destinació clarament visible. També és possible accedir a Feria Valencia des de l’estació Les Carolines/Fira de la Línia 2 de Metrovalencia.
Els usuaris poden consultar horaris i freqüències a la pàgina web www.metrovalencia.es, trucar al telèfon gratuït 900 46 10 46 o contactar via X @metrovalencia i l’aplicació oficial de Metrovalencia.