Sanitat licita els serveis i dispositius per a teràpies respiratòries domiciliàries

La Conselleria de Sanitat licita serveis i dispositius per a teràpies respiratòries domiciliàries amb un valor superior a 290 milions d’euros.
El projecte busca potenciar l’atenció a domicili, millorant la qualitat de vida dels pacients i evitant ingressos hospitalaris innecessaris.
La Conselleria de Sanitat ha licitat la contractació dels serveis sanitaris i dels dispositius tecnològics necessaris per a la prestació de teràpies respiratòries domiciliàries a pacients del sistema valencià de salut que ho requereixin per patologies del sistema respiratori.
Els serveis sanitaris inclouen la correcta aplicació de teràpies com la oxigenoteràpia, ventilació mecànica, tractament de l’apnea obstructiva del son i l’aerosolteràpia.
El valor estimat del contracte supera els 290 milions d’euros, amb una vigència de quatre anys i possibilitat de pròrroga d’un any més. El procés de licitació està obert fins al 12 de novembre de 2025, i l’expedient s’ha dividit en tres lots, un per cada província, per cobrir la demanda assistencial de tots els departaments de salut.
L’objectiu és potenciar l’atenció domiciliària, permetent que els pacients siguin atesos en els seus domicilis per professionals sanitaris qualificats, evitant ingressos hospitalaris i desplaçaments innecessaris, i millorant així la qualitat de vida del pacient i dels familiars. S’entén per atenció domiciliària tant la vivienda habitual o temporal del pacient, com centres residencials, col·legis d’educació especial, centres de dia o altres espais comunitaris.
Major seguiment del pacient
El nou procediment busca prioritzar l’atenció als pacients per obtenir els millors resultats en els tractaments. Així, els serveis inclouen no només el subministrament d’equips d’última tecnologia i materials fungibles, sinó també assistència personalitzada.
Els serveis contemplen visites hospitalàries durant l’ingrés, visites domiciliàries, atenció en espais adaptats dels centres sanitaris i seguiment a distància mitjançant videoconferència o telefonia, amb l’objectiu d’apropar els serveis assistencials als pacients i garantir una atenció sanitària de qualitat.