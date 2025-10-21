Sueca enaltix els valors que va encarnar Antonio Puchades amb motiu del centenari del seu naixement

La Regidoria d’Esports organitza una gala per destacar la humilitat, la fidelitat i l’esperit d’equip del llegendari futbolista suecà.
Sueca ret homenatge al seu mite més estimat amb una celebració dels valors que van definir Antonio Puchades, ‘Tonico’.
La gala ‘Els valors de Tonico’ reunix el pròxim 30 d’octubre a l’associacionisme esportiu de la ciutat.
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca ha promogut per al pròxim 30 d’octubre ‘Els valors de Tonico’, una gala commemorativa de ‘l’Any Puchades’ en la qual s’enaltiran els valors que van fer únic al mític futbolista de Sueca, Antonio Puchades, del qual en este 2025 es commemora el centenari del seu naixement.
Així, el Centre Cultural Bernat i Baldoví reunirà clubs i associacions esportives locals, que tindran una participació activa en el transcurs de l’acte. Valors com la generositat, humilitat, fidelitat, companyerisme, treball en equip, afany de superació o suecanitat van acompanyar sempre al llegendari jugador internacional.
“Amb este acte volem emfatitzar, no tant els èxits i resultats esportius, sinó aquelles actituds i comportaments que han de ser presents en l’esperit i l’ADN d’un esportista o aficionat a l’esport. Puchades va encarnar eixos valors que després molts suecans i suecanes han heretat en diverses disciplines, contribuint al fet que Sueca siga considerada, sense cap lloc a dubtes, una ciutat d’esportistes”, va apuntar l’alcalde amb delegació d’Esports, Julián Sáez.
La gala forma part d’una memòria d’activitats de ‘l’Any Puchades’, que compta amb el suport econòmic de la Direcció General d’Esports de la Generalitat Valenciana.