Un conveni de 3 milions d’euros modernitzarà les instal·lacions de depuració de València i l’Albufera

Un conveni de tres milions d’euros permetrà modernitzar les instal·lacions de depuració d’aigües a València i l’Albufera.
Les actuacions inclouen noves infraestructures, reformes de les actuals i foment de l’ús d’aigües regenerades per garantir un sanejament eficient.
L’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, a través de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), han signat un conveni de col·laboració per al finançament i execució de noves infraestructures i actuacions de millora en les instal·lacions de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals al nucli urbà de la ciutat i al voltant del Parc Natural de l’Albufera.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que aquest acord, juntament amb el firmat el passat juliol, “suposen una inversió total de 7,5 milions d’euros que permetrà modernitzar i reforçar les infraestructures hidràuliques essencials per al sanejament i depuració d’aigües residuals a la ciutat”. Catalá ha afegit que són infraestructures necessàries des de fa anys, que contribueixen a millorar el medi ambient i reforcen el compromís amb la gestió eficient de l’aigua, la sostenibilitat i la seguretat de les instal·lacions crítiques.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha explicat que el conveni “contempla la construcció de noves instal·lacions, la reforma i millora de les actuals, i el foment de l’ús d’aigües regenerades per garantir un sanejament eficaç i coordinat a València i el seu entorn”.
El conveni compta amb una dotació econòmica de 2.999.413 euros per al període 2025-2029, dels quals l’EPSAR finançarà 2.699.472 euros i l’Ajuntament 299.941 euros. La duració inicial és de quatre anys, amb la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de vuit anys.
Les actuacions inclouen els col·lectors Nord/Sud i de l’àrea metropolitana, així com les estacions de bombament i depuradores del Palmar, Saler, Perellonet, Massarrojos, Casal d’Esplai, i les estacions urbanes de Doctor Lluch, Malva-rosa, Natzaret, Poble Nou, Pinedo, entre altres. Totes aquestes infraestructures seran de titularitat municipal, excepte l’Estació de Bombament de Cantarranas, que pertany a la Generalitat.
La firma de l’acord ha comptat amb la presència del secretari autonòmic d’Infraestructures i Transport, Javier Sendra, i del gerent de l’EPSAR, José Aparicio