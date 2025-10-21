AVA-ASAJA alerta que un any després de la DANA encara queda un 40% del sector agrari per recuperar-se.
Lentitud en les reparacions i la falta d’infraestructures hidràuliques amplifica el risc de pèrdues i l’abandonament de cultius.
Quan es compleix un any de la devastadora DANA del 29 d’octubre de 2024, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) estima que encara queda més del 40% de les explotacions, empreses i infraestructures agràries per recuperar-se.
Segons l’organització presidida per Cristóbal Aguado, “les obres de reconstrucció van per llarg, malgrat l’esforç de les administracions, i continuen pendents les infraestructures hidràuliques que haurien minimitzat l’impacte de futures riuades”.
Les explotacions ramaderes van ser les primeres a ser reparades, així com els principals accessos a les finques i entitats de reg, garantint el reg i les tasques essencials dels cultius. No obstant això, milers de camps de vinya, cítrics, olivar, invernadors, viveros i instal·lacions de reg continuen pendents de reconstrucció, així com infraestructures particulars i col·lectives (camins rurals, murs, séquies, tanques…).
Molts agricultors han optat per sol·licitar ajudes del Ministeri, gestionades per Tragsa, per agilitar les reparacions per mitjans propis o amb contractació externa. Tot i això, la tardança en rebre les compensacions retrasa moltes obres, i alguns afectats ni tan sols apareixen en els llistats de beneficiaris. En altres casos, l’espera perquè Tragsa realitze les reparacions pot prolongar-se mesos o anys, afectant cultius com l’arròs, on unes 120 hectàrees no es van poder sembrar i es preveu que les reparacions concloguen per a la propera campanya.
A més, més de 300 hectàrees de cultiu, segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), continuen arrasades i passaran a Dominio Públic Hidràulic (DPH), per la qual cosa no seran productives. AVA-ASAJA insta al Ministeri per a la Transició Ecològica a aprovar una línia addicional d’ajudes per compensar la pèrdua d’aquests terrenys.
Cristóbal Aguado subratlla que “la preocupació creix pel retard en la reconstrucció de les zones més afectades. Tragsa està centrada principalment en la xarxa de camins, i hi ha camps que tardaran un o dos anys a recuperar l’arbrat; algunes pèrdues seran irrecuperables. Les canyes arrossegades pels barrancs també suposaran un gran problema d’eradicació. La rentabilitat agrària ja era complicada i, sense actuació immediata, augmentarà el desànim i l’abandonament, especialment en agricultors de més edat o amb parcel·les petites”.
Infraestructures hidràuliques
Aguado insisteix que la prioritat és accelerar la recuperació i executar infraestructures hidràuliques reclamades durant quaranta anys, com preses, diques, connexions de cabals, canalitzacions i autopistes de l’aigua, així com una gestió més racional dels barrancs i cursos d’aigua, amb una neteja més efectiva per minimitzar desbordaments. “Hem d’aprendre les lliçons de la DANA perquè no es repeteixi una tragèdia d’aquesta magnitud”, conclou.