Aprovat el calendari i l’estructura de la PAU 2026 a la Comunitat Valenciana

La Comissió Gestora de la Prova d’Accés a la Universitat s’ha reunit este dimecres per aprovar el calendari, l’horari i l’estructura de les PAU de 2026
També per ratificar el nomenament dels especialistes i assessors de cada matèria.
La trobada, presidida per la secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, ha comptat amb la participació dels directors generals d’Universitats i d’Ordenació Educativa, el coordinador general de la PAU i representants de les cinc universitats públiques valencianes, a més de la Secretaria Autonòmica d’Educació i dels instituts d’educació secundària.
Els exàmens mantindran la mateixa estructura i horaris que en el curs anterior: 90 minuts de duració, amb descansos de 45 minuts, assignatures troncals i obligatòries al matí i optatives a la vesprada.
La Comissió també ha decidit mantindre la mateixa estructura d’exàmens que el curs passat, excepte en aquelles matèries que ja havien anunciat canvis, com Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials o Dibuix Tècnic.
Finalment, també s’ha aprovat el calendari de les proves d’accés per a majors de 25 i 45 anys, que se celebraran el 25 d’abril i el 9 de maig de 2026 per a la segona sessió dels majors de 25 anys.