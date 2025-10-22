Continua la neteja després de la DANA i la sega d’arròs pateix afectacions

Els treballs de neteja i reparació de destrosses causades per la DANA d’octubre de 2024 continuen a diversos punts del municipi
Enguany, la campanya de sega de l’arròs s’ha vist afectada no només pels danys del temporal sinó també pel fong Pyricularia, que ha provocat una menor productivitat en algunes zones.
El nostre company Àngel Crespo ha visitat els camps per a comprovar de primera mà la situació i els esforços de recuperació, recollint testimonis dels agricultors afectats i l’estat actual de les terres.