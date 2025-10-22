El Congrés cita Carlos Mazón el 17 de novembre en la comissió que investiga la DANA

El Congrés dels Diputats ha fixat per al 17 de novembre la compareixença del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el marc de la comissió d’investigació sobre la DANA del 29 d’octubre de 2024.
La seua intervenció tindrà lloc després de les declaracions de les víctimes de la riuada, que estan previstes per als dies 4, 5 i 6 de novembre.
La comissió d’investigació ha aprovat este dimarts el seu pla de treball, que establix el calendari de compareixences i la sol·licitud de documentació oficial. En cada sessió, les víctimes disposaran de 15 minuts inicials per relatar el seu testimoni, seguits de torns de cinc minuts per grup parlamentari i un torn final de 15 minuts per a ampliar declaracions.
Amb aquests relats, el Congrés busca reconstruir els fets que van envoltar les inundacions que van causar 229 morts a la Comunitat Valenciana i altres zones del país, en la que es considera una de les tragèdies naturals més greus de les últimes dècades.
La compareixença de Mazón tindrà lloc el 17 de novembre a les 10.30 hores, amb el format habitual de preguntes i respostes de 20 minuts per cada grup parlamentari.
El pla de treball, aprovat amb els vots de PSOE, Sumar, Podem, Bildu, ERC, Junts i PNV, i amb el rebuig del PP i Vox, es dividirà en dues fases principals:
- Investigació dels fets, centrada en la gestió de l’emergència i les decisions preses durant el temporal.
- Reconstrucció i atenció posterior, enfocada a la resposta institucional i la recuperació de les zones afectades.
En esta segona fase està prevista també la compareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, que intervindrà al final dels treballs.
El Congrés ha sol·licitat una àmplia documentació per al desenvolupament de la investigació, incloent les actes del Centre de Coordinació Integrada (Cecopi) dels dies 29 i 30 d’octubre de 2024, l’agenda oficial i privada de Mazón, així com la geolocalització dels seus telèfons mòbils durant el temporal. La comissió preveu escoltar més de 120 compareixents al llarg d’un any de treball.