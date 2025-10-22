La DANA deixa ferides obertes al camp valencià: el 40% del sector continua pendent de recuperació

Un any després de la DANA, el 40 % del sector agrari valencià encara espera la recuperació completa de camps, infraestructures i explotacions.
La lentitud en els pagaments i les obres pendents dificulten la reconstrucció i afecten la rendibilitat dels agricultors.
L’Associació Valenciana d’Agricultors estima que un any després de la DANA encara queda un 40% del sector agrari per recuperar, entre explotacions, empreses i infraestructures agràries.
Des de l’organització agrària assenyalen que, tot i l’esforç de les administracions, les obres de reconstrucció van per a llarg i continuen pendents les infraestructures hidràuliques necessàries per minimitzar l’impacte de futures riades. En la mateixa línia s’expressen des de Carlet, on les explotacions vora riu quedaren completament assolades.
Els principals accessos a les finques i les entitats de reg reberen atenció prioritària a fi de garantir les labors essencials dels cultius. No obstant, milers de camps encara no han sigut completament reconstruïts, així com hivernacles, vivers, instal·lacions de reg i infraestructures particulars i col·lectives.
La majoria dels agricultors han optat per sol·licitar l’ajuda del Ministeri per poder reparar les seues explotacions. Tot i això, la lentitud en el pagament de les compensacions està endarrerint moltes d’estes obres, ja que molts afectats encara no apareixen en els llistats de beneficiaris. Els qui han decidit esperar que siga Tragsa qui execute directament les reparacions afronten terminis d’espera de mesos o fins i tot anys, a causa del gran volum de treball pendent.
D’altra banda, més de 300 hectàrees de cultiu arrasades al costat dels llits dels rius passaran a ser Domini Públic Hidràulic, segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i no tornaran a ser productives. Des d’AVA-ASAJA s’insta el Ministeri per a la Transició Ecològica a aprovar una nova línia d’ajudes per compensar la pèrdua d’estes terres.