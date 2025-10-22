La vicepresidenta del Consell denuncia que el Govern segueix sense pagar 565 milions a les famílies afectades per la DANA

Susana Camarero reclama el pagament immediat dels 565 milions d’euros pendents a les famílies afectades per les inundacions.
Les ajudes de la Generalitat arriben ràpidament a les llars, mentre que l’Estat manté un dèficit de compromís amb la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha denunciat que “el Govern de Pedro Sánchez continua sense complir amb les famílies valencianes afectades per la DANA del 29 d’octubre, a les quals encara deu 565 milions d’euros en ajudes de primera necessitat”.
Segons Camarero, gairebé un any després de la tragèdia, el Govern central només ha abonat ajudes a 7.497 famílies, el que representa el 17,9 % de les 41.674 famílies que les van sol·licitar. Això significa que més de 34.000 llars valencianes continuen esperant un suport que se’ls havia promès i que no ha arribat.
Les famílies que sí han cobrat han rebut de mitjana 16.538 euros en concepte de danys materials en vivenda i enseres, segons dades del mateix Govern, la qual cosa deixa una deute pendent de 565 milions d’euros. Camarero ha afirmat que “aquesta xifra demostra la falta de compromís real de Pedro Sánchez amb la Comunitat Valenciana”.
En contraposició, la vicepresidenta ha destacat que la Generalitat ja ha pagat 240 milions d’euros en ajudes de primera necessitat a uns 27.000 llars valencianes, és a dir, el doble que el Govern. “Ho hem fet amb recursos propis, de manera àgil i sense burocràcia, arribant directament a les famílies sense tràmits administratius complexos”, ha afegit.
Camarero ha subratllat que aquestes ajudes no són un gest polític, sinó un dret de les famílies que ho van perdre tot i que porten un any esperant una resposta. La falta de pagament, ha indicat, “posa en risc la recuperació de milers d’economies domèstiques que depenen d’aquests diners per refer les seues vides”.
La vicepresidenta també ha criticat l’opacitat i els constants canvis en les xifres per part del Govern central: “Primer van dir que hi havia més de 43.000 famílies sol·licitants, ara parlen de 41.674… però la realitat no canvia: el 82 % dels afectats continua sense cobrar ni un sol euro”.
Finalment, Camarero ha reiterat el compromís del Consell presidit per Carlos Mazón de “seguir al costat de les famílies, reclamant el que és just i ajudant allà on el Govern de Sánchez no arriba”. “La Comunitat Valenciana no pot esperar més. Les famílies necessiten fets, no excuses. Pedro Sánchez ha de complir ja amb la seua paraula i pagar el que deu a les víctimes de la DANA”.