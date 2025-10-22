Mazón destaca la construcció de més de 4.000 habitatges públics en dos anys”

El president de la Generalitat ressalta l’impuls del Consell a la vivenda protegida amb més de 4.000 habitatges en marxa i una inversió superior als 1.000 milions d’euros.
Mazón defensa la cooperació públic-privada i anuncia noves mesures per garantir l’accés a una vivenda digna i assequible.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ressaltat que en dos anys de Govern “ja estan en procés de licitació, adjudicació o en fase de construcció més de 4.000 habitatges de protecció pública a la Comunitat Valenciana”.
En concret, 627 habitatges corresponen a promoció directa de la Generalitat i més de 3.000 s’han desenvolupat mitjançant col·laboració públic-privada, als quals se sumaran 1.000 nous immobles abans de finalitzar l’any. Segons Mazón, “aquestes actuacions beneficiaran més de 15.000 persones i suposaran una inversió de més de 1.000 milions d’euros”.
El president ha fet aquestes declaracions durant la signatura de l’Acord per l’Habitatge, subscrit entre la Generalitat, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, organitzacions empresarials, col·legis professionals, universitats, entitats públiques de sòl, institucions d’economia social i entitats financeres.
Segons Mazón, aquest pacte representa “un compromís ferm i una estratègia compartida per impulsar una vivenda digna que esperen i mereixen milers de famílies i joves”.
El cap del Consell ha anunciat que abans de finalitzar el 2025 es posarà en marxa el procés per aprovar en 2026 un nou decret que regule la gestió i l’accés al parc públic d’habitatge, així com la creació del distintiu VIVE, que reconeixerà les empreses públiques i privades que aposten per la protecció pública.
Mazón també ha remarcat la importància de “garantir la seguretat jurídica amb una normativa coherent i previsible que fomente el lloguer assequible i combata l’ocupació il·legal”, alhora que ha destacat la necessitat de continuar simplificant tràmits administratius i de donar estabilitat al sector.
En aquesta línia, ha subratllat el paper clau de la cooperació públic-privada, les cooperatives i les entitats del tercer sector “per ampliar l’oferta d’habitatge assequible i facilitar l’accés a sòl públic i a mecanismes de finançament adequats”.
El president ha posat com a exemple la Llei 2/2025 de mesures urbanístiques per a la reconstrucció després de la DANA, que ha permés iniciar la licitació de 70 habitatges de construcció industrialitzada a Albal i Torrent, destacant així “la modernització del sector amb noves tecnologies i processos industrialitzats”.
Finalment, Mazón ha reafirmat el compromís del Consell amb una política integral d’habitatge, que inclou ajudes al lloguer, avals per a joves i bonificacions fiscals, com la reducció del 25% de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i la futura rebaixa lineal del 10% per a tots els contribuents.
“En dos anys hem revertit la situació crítica de 2023, quan l’oferta d’habitatge assequible era clarament insuficient i faltaven recursos i incentius per impulsar el parc públic”, ha conclòs el president.