Reunió informativa sobre la situació urbanística de la urbanització El Respirall

L’Ajuntament d’Alzira i l’Associació de Veïns del Respirall aborden conjuntament la situació urbanística pendent de la urbanització.
La trobada permet aclarir aspectes tècnics i reforçar el diàleg entre l’administració i el veïnat per avançar en la seua regularització.
L’Ajuntament d’Alzira ha participat en una reunió informativa impulsada per l’Associació de Veïns del Respirall, amb l’objectiu de conéixer de primera mà la situació urbanística actual de la zona i traslladar informació actualitzada sobre els principals aspectes que afecten el seu desenvolupament.
La trobada, celebrada al Club de Tenis d’Alzira, ha comptat amb la participació del regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, juntament amb la cap de la Secció de Planejament i la cap de la Secció Jurídica de l’Ajuntament, que han exposat els detalls tècnics i administratius relatius al futur urbanístic del sector.
Per part de l’Associació de Veïns hi han assistit el president Bernardo Gregori, membres de la junta directiva i un expert en urbanisme extern, convidat per l’entitat veïnal.
Durant la reunió, s’ha recordat que El Respirall està classificat com a sòl urbà en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Alzira, però que la urbanització continua inacabada, fet que genera una problemàtica urbanística complexa que afecta diverses infraestructures i serveis bàsics.
Pel que fa a la situació de la xarxa elèctrica, s’ha informat que els centres de transformació i la línia de mitja tensió ja han sigut rebuts per Iberdrola, i que resta pendent la posada en marxa de la baixa tensió, a l’espera de la intervenció de la companyia elèctrica.
A més, s’han explicat les diferents opcions de gestió urbanística possibles per al desenvolupament d’un eventual programa d’actuació urbanística (PAU), detallant els papers que podrien assumir tant l’Ajuntament com els propietaris segons la via triada —gestió directa, indirecta o per iniciativa privada.
El regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, ha destacat que “l’Ajuntament estarà sempre disposat a treballar conjuntament amb els propietaris per a avançar en la urbanització del Respirall. És fonamental que hi haja voluntat i compromís per part dels veïns i les veïnes, i en un problema tan complex com aquest, el diàleg i la col·laboració són imprescindibles. Agraïm la iniciativa de l’associació i esperem continuar treballant colze a colze per a trobar solucions compartides”.
Per la seua banda, el president de l’Associació de Veïns del Respirall, Bernardo Gregori, ha agraït la predisposició del consistori i la nombrosa assistència dels veïns, així com la col·laboració del Club de Tenis per cedir les seues instal·lacions. Gregori ha subratllat que “la nostra voluntat de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira és la millor manera de trobar solucions”, i ha recordat que “l’associació està registrada des de 2023 i compta amb molts associats”.
Així mateix, ha animat els veïns que encara no formen part de l’entitat a unir-se per rebre informació i actuar de manera conjunta davant l’Ajuntament, indicant que poden fer-ho a través de l’administració de finques Fismark, que facilita el procés d’adhesió.
L’Ajuntament d’Alzira ha reiterat finalment la seua voluntat de mantindre una comunicació fluïda amb l’associació i amb el conjunt del veïnat, per tal d’avançar conjuntament en la regularització i millora dels serveis i infraestructures de la urbanització El Respirall.