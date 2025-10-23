AVA-ASAJA critica la nova normativa sobre nutrició sostenible per augmentar la càrrega burocràtica al camp

El sector denuncia un increment de la burocràcia sense aportar millores reals per al medi ambient.
AVA-ASAJA reclama simplificacions i reconeixement de programes gratuïts per facilitar els plans d’adobat.
AVA-ASAJA i ASAJA Nacional han mostrat la seua crítica davant el Reial Decret 1051/2022 sobre nutrició sostenible dels sòls agraris, aprovat pel Govern, considerant que desoïx les reivindicacions del sector i suposa una nova càrrega burocràtica per a agricultors i ramaders. La norma ha estat pactada amb UPA i Unió de Unions, segons assenyalen les organitzacions agràries.
El Reial Decret, publicat en el BOE, estableix noves obligacions en matèria de fertilització, entre les quals destaca:
- Obligació de disposar d’un pla d’adobat a partir de l’1 de gener de 2026 per a explotacions en regadiu amb cultius sembrats o plantats entre l’1 de març i el 30 de juny, i des de l’1 de setembre de 2026 per a la resta.
- Registre mensual de totes les labors de fertilització en el quadern d’explotació, en paper o digital, obligatori des de l’1 de gener de 2026, amb algunes excepcions.
- Assessorament tècnic obligatori en zones vulnerables a la contaminació per nitrats: un any després de les dates indicades per a aquestes zones i dos anys més tard per a la resta.
A més, el decret modifica els requisits sobre aplicació d’estiércoles en zones on no es pot fer de forma localitzada, amb excepcions per a parcel·les menors d’una hectàrea que no siguen contigües amb altres recintes de la mateixa explotació. També es concreten els criteris sobre el càlcul de pastures comunals dins la superfície total de les explotacions.
AVA-ASAJA lamenta que el Ministeri d’Agricultura haja ignorat les propostes de simplificació, com ara excloure de les obligacions les explotacions de regadiu de fins a 15 hectàrees i de secà de fins a 30 hectàrees.
L’organització també expressa la seua preocupació per possibles inspeccions tècniques d’adobadores i eines de fertilització, considerant-les injustificades, ja que la majoria de zones agrícoles ja compleixen la normativa de zones vulnerables per contaminació de nitrats.
Entre altres demandes, AVA-ASAJA ha sol·licitat:
- Suprimir l’obligació de registrar la fertilització en un mes, considerant-la una pressió burocràtica innecessària.
- Reforçar la divulgació de bones pràctiques, amb la publicació de guies i programes formatius.
- Reduir la burocràcia per a les persones que subministren estiércoles a tercers.
- Reconèixer oficialment un programa informàtic gratuït per fer els plans d’adobat sense haver de contractar un assessor.
- Suprimir el règim sancionador actual, que contempla l’aplicació simultània de set lleis, dos reials decrets i normatives autonòmiques.
AVA-ASAJA insisteix que el sector agrari ja compleix sobradament els estàndards mediambientals exigits per la Unió Europea i que la nova normativa no aporta solucions reals, sinó que incrementa els tràmits, costos i càrregues administratives per als professionals del camp.