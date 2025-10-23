El CD Benifaió presenta els seus equips per a la temporada 2025-2026

El CD Benifaió presenta els seus equips i jugadors per a la nova temporada amb una gran participació de famílies i aficionats
L’acte posa en valor la cantera del club, el compromís esportiu i el suport institucional i empresarial
El passat divendres va tindre lloc al Camp de Futbol Municipal de Benifaió la presentació dels equips i jugadors del CD Benifaió per a la temporada 2025-2026.
La jornada va congregar un gran nombre de familiars i aficionats que van aplaudir la presentació dels gairebé 300 “ratllaets i ratllaetes” que formen part de la cantera del club, distribuïts en 18 equips de les diferents categories.
Suport institucional i empresarial
L’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz, juntament amb la regidora d’Esports, Bibiana Piles, i membres de la Corporació Municipal, van assistir a l’acte per mostrar el seu suport al club. També hi va participar Elvira Choví, en representació de l’empresa patrocinadora.
Compromís i esportivitat
El president del club, Ximo Marqués, acompanyat per la directiva, va destacar el gran treball dels entrenadors i tècnics, així com “la il·lusió i la esportivitat que aporta cada jugador i jugadora en cada jornada esportiva”.