El ministre d’Agricultura, Luis Planas, visita les zones afectades per la DANA

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha visitat les zones afectades i ha anunciat que el Govern d’Espanya ja ha executat més de 277 milions d’euros en ajudes i obres de reconstrucció.
D’esta quantitat, 190 milions s’han destinat a ajudes directes per a agricultors i ramaders, i 87 milions a obres de reparació de camins rurals, parcel·les i xarxes de regadiu.
Planas ha destacat la rapidesa i eficàcia de les mesures i ha reafirmat el compromís del Govern amb la recuperació del sector agrari.
La Comunitat Valenciana concentra més del 90 % de les actuacions, amb 254 milions d’euros invertits.
S’han reparat gairebé 2.000 quilòmetres de camins rurals i s’han restaurat més de 400 explotacions agràries, mentre altres continuen en marxa.
Entre les ajudes més destacades hi ha 64 milions d’euros per a compensar la pèrdua de collites, 395.000 euros per als arrossers de l’Albufera, i gairebé 7 milions per a explotacions situades als marges dels rius.
A més, el Govern ha aprovat més de 10 milions d’euros en ajudes al segur agrari, i les indemnitzacions ja superen els 52 milions.
Durant la seua visita, el ministre ha recorregut els Vivers Herfesa, a Torrent, i el camí Soriano, a Alzira, i ha reiterat:
Amb totes les actuacions previstes, el Govern mobilitzarà més de 400 milions d’euros per a la recuperació completa del camp valencià.