La Generalitat inicia la regeneració de les platges de Tavernes i Cullera amb arena del port afectat per les riuades

La Generalitat Valenciana ha iniciat els treballs de regeneració de les platges de Tavernes de la Valldigna i Cullera, utilitzant l’arena extraïda del port de Cullera afectat per les inundacions del passat 29 d’octubre.
Aquesta actuació forma part de la reconstrucció del port, amb una inversió de sis milions d’euros.
Dragat i recuperació del port
Segons el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, els treballs busquen:
- Sanear completament el port de Cullera.
- Recuperar un calat de cinc metres a la desembocadura del Xúquer.
- Devolver l’arena a les platges de Cullera i Tavernes.
Aquesta fase inclou el major dragat realitzat fins ara per la Generalitat, amb l’extracció de 170.000 m³ de sediments. Aproximadament el 70 % d’aquesta arena es destinarà a les platges sumergides de Brosquil Sud i La Goleta, així com a una zona submarina a uns cinc quilòmetres al sud de la bocana portuària.
Millores en les instal·lacions
El conseller ha destacat que els treballs no només reparen el port, sinó que milloren les instal·lacions:
- Renovació de la instal·lació elèctrica amb tecnologia LED.
- Reforç del moll d’arrossegament.
A més, s’estan reparant talussos, camins adjacents i deterioraments en els molls afectats per les riuades.
Petició a la CHJ i al Govern central
Martínez Mus ha recordat que la competència sobre el dragat del riu Xúquer i la regeneració de les platges correspon al Govern central. Per això ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) que autoritze la Generalitat a dur a terme més dragats si no es realitzen des de l’administració central. També reclama que s’autoritze una nova tanda de regeneració de les platges en primera línia de costa si no s’executen aquests treballs.