El 38% de les explotacions ramaderes pateixen retards superiors a les 48 hores en la retirada d’animals morts.
LA UNIÓ reclama mesures urgents, aplicació digital i millora del servei per garantir la seguretat sanitària i administrativa.
LA UNIÓ denuncia retards en la retirada d’animals morts i exigeix accions urgents
Segons una enquesta elaborada per l’organització agrària, més del 38% de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana pateixen retards superiors a les 48 hores, especialment durant els mesos d’estiu, quan les altes temperatures agreugen els problemes d’olors i riscos sanitaris.
Carles Peris, Secretari General de la Unió
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, denuncia que “els ramaders compleixen amb totes les seues obligacions, però el servei no respon amb la mateixa eficàcia” i reclama un compromís real per garantir la retirada en menys de 48 hores.
L’estudi també indica que el 69% dels ramaders considera excessiu el cost del servei i que prop d’un 30% assegura no rebre justificants després de la recollida, la qual cosa genera inseguretat administrativa.
Entre les principals demandes, LA UNIÓ proposa crear una aplicació digital per consultar en temps real les retirades, millorar els mitjans materials i logístics, i reduir el cost del servei i del segur. També sol·licita restablir les ajudes públiques als recàrrecs per sinistralitat elevada i que ENESA augmente les subvencions que porten anys congelades.
Peris ha insistit que el sector ramader “necessita serveis àgils, nets i adaptats a la realitat productiva” i ha advertit que no pot ser que “una avaria o una mala planificació suposen cinc dies d’espera amb animals morts en una granja en ple estiu”.