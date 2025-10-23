L’Associació Mediambiental Murta i Casella proposa un Pla d’Arbratge per reduir la calor urbana a Alzira

L’Associació Mediambiental Murta i Casella ha presentat a l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, una proposta per desenvolupar un Pla d’Arbratge que permeta incrementar les zones verdes de la ciutat.
El projecte inclou la plantació d’arbres, plantes i enredaderes en carrers, places i entorns urbans amb l’objectiu de reduir les altes temperatures que es registren cada estiu.
Des de l’associació han identificat prop de 50 carrers transitats on seria viable incorporar nova vegetació per crear ombra i millorar el confort urbà.
L’alcalde ha rebut la proposta amb interés i ha avançat la seua intenció d’impulsar un Pla d’Infraestructura Verda i Vulnerabilitat.
A més a més, s’ha donat a conéixer alguns dels projectes en marxa, com la instal·lació de pèrgoles semicobertes a les places de la Generalitat i Cartonatges, així com la creació d’illes verdes al voltant del col·legi Blasco Ibáñez i l’Escola d’Adults Enric Valor.
Per altra banda, Domínguez ha destacat la intenció d’impulsar la repoblació forestal i la recuperació del vell pou de l’Hort de Ros, per garantir el reg i habilitar nous itineraris i zones de pícnic.
A més, es preveu millorar l’accés per la Graella i connectar la Muntanyeta amb l’Anell Verd, plantant espècies autòctones com els llidoners al llarg del Camí dels Pescadors.
Amb aquestes iniciatives, podrem combatir la calor urbana i el canvi climàtic.