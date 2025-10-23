Mazón aposta per reforçar el suport a l’Alto Consejo Consultivo en I+D+i per mantindre la seua important funció assessora

Mazón defensa l’impuls a l’ACCIDI per garantir el seu paper clau en la recerca i la innovació.
El Consell reforça el suport a investigadors i nous membres per potenciar la transferència de coneixement i la internacionalització.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defensat el reforç del suport al Alto Consejo Consultivo en Investigació, Desenvolupament i Innovació (ACCIDI), tant quantitativa com qualitativament, “perquè continue complint amb la importantíssima funció assessora que té encomanada”.
Durant la sessió plenària del ACCIDI, Mazón ha destacat “el prestigi i la trajectòria dels membres d’aquest òrgan, veritables autoritats en investigació bàsica, economia, medi ambient, medicina, noves tecnologies, paisatge i sostenibilitat”, que sustenten amb el seu coneixement i recomanacions les accions del Govern valencià.
El president ha recordat que la Comunitat Valenciana va ser la primera autonomia amb un consell assessor científic d’aquest nivell i ha posat en valor la ciència i la innovació com a motors essencials del progrés, destacant que és necessari aprofitar-los i cultivar-los.
Així mateix, Mazón ha reiterat el compromís del Consell amb polítiques que fomenten l’excel·lència, la internacionalització, la transferència de coneixement i la col·laboració públic-privada, en les quals el paper del Alto Consejo Consultivo és medular i per això rebrà més suport.
Segons el president, la Comunitat Valenciana “va pel bon camí” en cerca i transmissió de coneixement, amb un gast en I+D que va assolir l’1,23% del PIB en 2023, rècord històric, i 1.713 milions d’euros, un 15,3% més que l’any anterior. També ha destacat que s’ha doblat el nombre d’investigadors fins als 15.510, que les empreses destinen quasi 2.000 milions d’euros anuals a activitats innovadores, i que es van sol·licitar 181 patents en 2024, situant la Comunitat com a segona amb més peticions a Espanya.
Mazón ha subratllat que encara hi ha reptes pendents, com augmentar la inversió privada, millorar la transferència de coneixement i potenciar la formació i atracció de talent, ja que només així es podrà apropar-se als nivells d’excel·lència necessaris per garantir un futur amb més i millors oportunitats per a les pròximes generacions.
El president ha recordat també la creació d’un marc estable de finançament per a les cinc universitats públiques i el suport als 11 instituts tecnològics, demostrant que el Govern valencià no escatima esforços ni recursos per potenciar la investigació i la innovació.
Nous membres i renovacions
Mazón ha donat la benvinguda a sis nous membres del ACCIDI: Antonio Acín, Sergio Vicente Serrano, Jordi Sunyer, Francisco Pérez, Luis Serrano i Víctor Amarnani, guardonats amb els Premis Jaume I 2024, i ha agraït la dedicació del professor Antoni Espasa com a president de la Comissió d’Economia des de 2013.
També s’han renovat càrrecs com a presidents de comissions: Rafael Rebolo (Investigació), José Luis Rubio (Medi ambient), Eugenio Coronado (Novetats tecnològiques) i Ángel Carracedo (Medicina), i s’incorporen Carmen Herrera (Economia) i Emilio Mateu Santamans (Revelació Empresarial).
En la sessió, el professor Francisco Pérez (IVIE) va presentar l’informe “Avaluació Econòmica de l’Impacte de la Dana en els Municipis Afectats: Impacte en Vendes i en ERTE”, i el investigador José Luis Rubio Delgado (CSIC) la “Proposta de Declaració del ACC sobre la Crisi Climàtica: Conseqüències i Respostes”.