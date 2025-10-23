Naix el Fòrum València Sostenible per impulsar una ciutat més verda, resilient i justa

L’Ajuntament de València ha presentat el Fòrum València Sostenible
Un nou espai de treball i participació que reunirà institucions públiques, empreses, universitats i entitats socials per impulsar projectes conjunts en matèria de sostenibilitat i millora climàtica.
El fòrum actuarà com a comité assessor tècnic i estratègic, amb l’objectiu de coordinar accions en àmbits com la mobilitat sostenible, la gestió de l’aigua i l’energia, la renaturalització urbana o l’economia circular.
Aquesta nova estructura s’emmarca en el compromís de València amb la Missió Europea de Ciutats Climàticament Neutres i el projecte URBACT, que promou la cogovernança urbana a escala europea.