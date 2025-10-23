Sueca farà realitat l’última voluntat de Virtudes Cuevas

Sueca convertirà la casa de Virtudes Cuevas en un museu dedicat a la memòria democràtica i la lluita antifeixista
L’Ajuntament i la Diputació impulsen un projecte que homenatja el coratge de ‘Madame Carmen’ i promou la divulgació històrica entre les noves generacions
L’Ajuntament de Sueca i la Diputació de València han acordat avançar en el projecte d’adequació de la casa que Virtudes Cuevas, coneguda com a ‘Madame Carmen’, va donar al municipi el 2006. L’objectiu és convertir l’immoble del carrer Magraners en una Casa Museu dedicada a la lluita antifeixista i la memòria democràtica.
La vicepresidenta primera de la Diputació i diputada de Memòria Democràtica, Natalia Enguix, va anunciar que la institució provincial finançarà la redacció del projecte tècnic que permetrà adequar l’espai a un ús museístic i expositiu. Enguix ha destacat que Virtudes Cuevas és un exemple de coratge i compromís amb la llibertat i la democràcia, participant en la resistència francesa i sobreviuent al camp de concentració nazi de Ravensbrück. La casa “serà un espai de memòria i reconeixement col·lectiu, un centre d’investigació i documentació”, ha afirmat.
Compromís municipal i suport de la Diputació
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha subratllat que aquest acord és el fruit de mesos de treball i de la voluntat de complir amb la darrera voluntat de Virtudes Cuevas. “Hem de posar en valor la seua figura i garantir que els nostres joves coneguen la història recent del país per a evitar que es torne a repetir”, ha indicat Sáez.
La regidora de Memòria Democràtica, Roser Viñoles, ha qualificat aquest primer pas com a fonamental: “Des del primer moment vaig entendre que calia desbloquejar aquest projecte i convertir la casa en un espai públic de memòria i divulgació antifeixista”. Viñoles ha agraït a la Diputació la seva ajuda econòmica per fer possible aquesta iniciativa.
Virtudes Cuevas: un exemple de dignitat i lluita
Virtudes Cuevas Escrivà (Sueca, 1913 – París, 2010) va militar en les Joventuts Socialistes Unificades i durant la Guerra Civil Espanyola es va unir al Quint Regiment. Quan les tropes franquistes avançaven, es va desplaçar a França, on es va integrar en la resistència francesa sota els noms de ‘Madame Carmen’ i ‘Madame Vidal’. Va actuar com a enllaç i proveïdora de propaganda, informació i recursos per a militants anarquistes, comunistes i socialistes.
Cuevas va sobreviure al camp de concentració de Ravensbrück i va mantenir amistat amb Geneviève de Gaulle, neboda del general Charles de Gaulle, qui la va reconèixer amb els graus de Cavaller, Oficial i Comandant de la Legió d’Honor. Les seues restes reposen al cementeri municipal de Sueca.
Un projecte per a la memòria i la ciutadania
L’Ajuntament i la Diputació treballaran conjuntament per adjudicar el projecte d’adequació de la casa i començar el procés per transformar-la en un espai museístic i educatiu. L’objectiu és que la Casa Museu no només preserve el patrimoni històric, sinó que també serveixi per difondre els valors democràtics i la memòria antifeixista a Sueca.