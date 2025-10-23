València culmina la remodelació de l’àrea de jocs del Jardí Senent Ibáñez a Massarrojos

València finalitza la remodelació de l’àrea de jocs del Jardí Senent Ibáñez a Massarrojos amb un espai segur i inclusiu
El projecte combina nous elements de joc, zones de descans i mobiliari urbà per fomentar l’activitat física i la convivència familiar
L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Parcs i Jardins, ha finalitzat les obres de la remodelació de l’àrea de jocs infantils del Jardí Senent Ibáñez, amb una inversió de 131.890 euros i un termini d’execució de 160 dies.
El projecte, executat per S.A. Agricultors de la Vega de València, ha transformat 600 m² en un espai segur i atractiu per al joc, l’exploració i l’aprenentatge dels xiquets, combinant seguretat, confort i disseny adaptat a diferents edats.
Millores principals
- Renovació completa del terreny, amb topografia variada i recorreguts adaptats a diferents edats.
- Paviment de seguretat antilliscant i materials duradors (metall i fusta sense estelles).
- Nous elements de joc: gronxador “El núvol”, carrusel, tobogans d’acer inoxidable, sambori, balancins, cordes i malles grimpadores, preses d’escalada i túnel integrat.
- Organització del parc en tres zones: jocs, pícnic i descans.
- Renovació del mobiliari urbà: bancs amb reposabraços, taules amb bancs i aparcabicicletes.
- Conservació dels vuit arbres existents per crear zones d’ombra i confort.
- Enllumenat públic adaptat per garantir il·luminació uniforme.
Declaracions de la regidora Mónica Gil
“Esta actuació posa en valor els espais públics dels barris i pedanies, creant zones de convivència per a gaudir en família”, i afegeix que el jardí compta ara amb un espai completament renovat, segur i atractiu, que fomenta la curiositat, l’activitat física i la trobada entre generacions.