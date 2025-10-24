25 d’octubre: Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana

El Dia del Comerç Local posa en valor la importància del comerç de proximitat per a la ciutadania, les ciutats, els pobles i els barris de tota la Comunitat Valenciana.
Esta jornada també serveix per sensibilitzar a la població sobre el paper essencial que desenvolupen els comerços locals en la vida quotidiana, l’economia i la cohesió social de les nostres comunitats.
Pel que fa als reptes que afronta el xicotet comerç per sobreviure a les grans superfícies, tots coincideixen en la dificultat principal.
Davant la creixent digitalització del comerç, propietaris i clients habituals apunten els avantatges de l’atenció de tu a tu que ofereixen els negocis locals.
A banda de la confiança de la clientela habitual, un altre element clau per a la continuïtat del começ local és el suport institucional.
Des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recorden la importància que els comerços i establiments s’adherisquen al Sistema Arbitral de Consum, un mescanisme alternatiu a la via judicial que permet resoldre de forma àgil, senzilla i gratuïta les possibles incidències que puguen sorgir entre consumidors i comerciants.