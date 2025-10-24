Ajudes de la DANA: la realitat davant els bulos del Govern central

Un any després de la DANA, milers de famílies encara no han rebut les ajudes anunciades pel Govern central.
La gestió autonòmica destaca per agilitat i efectivitat, cobrint pràcticament al 100 % els sectors més afectats.
A prop d’un any de la DANA que va afectar les comarques valencianes, les dades mostren que el Govern central ha pagat només un 6,3% de les ajudes anunciades a famílies i empreses, mentre que la Generalitat Valenciana ha abonat ja el 60% dels seus ajuts directes.
Situació del Govern central
- El Govern afirma haver mobilitzat 16.600 milions d’euros, però només ha pagat 1.054 milions en ajudes directes, incloent 3.761 milions d’indemnitzacions del Consorci de Seguros i 52 milions d’Agroseguro, que no són ajudes directes.
- Famílies afectades: només 7.497 famílies han rebut ajuda, de les 41.674 que les han sol·licitat, deixant 34.000 famílies sense cap pagament i una deute pendent de 565 milions d’euros.
- Ajuts a vehicles: el Govern ha abonat 199 milions per 39.662 sol·licituds, però aplica IVA i condicions difícils.
- Autònoms: només 80 milions per a 16.602 beneficiaris, sense prorrogar la prestació de cessament d’activitat, afectant uns 5.000 treballadors.
Resposta de la Generalitat Valenciana
- La Generalitat ha mobilitzat més de 2.500 milions d’euros en ajuts i actuacions d’emergència.
- Ajuts directes a famílies i empreses: gairebé 1.500 milions, amb 894 milions ja abonats (60%).
- Ajuts de primera necessitat: 240,6 milions per 27.000 beneficiaris, front a 124 milions i 7.500 beneficiaris del Govern central.
- Ajuts per pèrdua de vehicles: 331,8 milions per 85.500 beneficiaris, front a 199 milions i 39.600 beneficiaris del Govern.
- Ajuts a autònoms sense empleats: 110 milions per 18.300 beneficiaris, comparat amb 80 milions i 16.600 del Govern.
- Ajuts a afectats per ERTE: 8,6 milions abonats ràpidament i sense burocràcia.
- Préstecs a cost zero per empreses i autònoms: 173 milions finançats a través de IVF i SGR, amb un estalvi de 24,6 milions en costos financers.
- Bono Recuperem Turisme: 42.955 beneficiaris amb un import de 14,7 milions, amb 15.500 reserves realitzades.
- Altres ajuts: 30 milions per la compra d’un nou habitatge, xec bebé de fins a 2.500 €, 500 € per material escolar i 1 milió per llibreries, arxius i biblioteques afectades.
Conclusió
La Generalitat Valenciana ha demostrat una gestió àgil, ràpida i efectiva, pagant pràcticament al 100% els ajuts de primera necessitat, vehicles, autònoms i afectats per ERTE, mentre que el Govern central manté encara sense pagar al 82% de les famílies afectades, tot un any després de la catàstrofe.