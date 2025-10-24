Alzira posa en marxa el servei extraordinari i gratuït de bus urbà per Tots Sants

L’Ajuntament activa un servei especial i gratuït d’autobús urbà per facilitar les visites al Cementeri Municipal durant Tots Sants.
Les rutes funcionaran del 25 d’octubre a l’1 de novembre, amb horaris adaptats a la gran afluència de visitants.
Com cada any, amb l’arribada de la festivitat de Tots Sants (1 de novembre), l’Ajuntament d’Alzira activa un servei extraordinari i gratuït d’autobús urbà fins al Cementeri Municipal, amb l’objectiu de facilitar el desplaçament a la ciutadania en uns dies de gran afluència de visites.
S’han establit rutes especials des del 25 fins al 31 d’octubre, així com l’1 de novembre, amb les eixides des de la Plaça del Regne de València en els següents horaris:
- Del 25 al 29 d’octubre: 15.00, 16.00 i 17.00 h. Tornada des del cementeri: 15.30, 16.30 i 18.00 h.
- 30 i 31 d’octubre: 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 i 17.00 h. Tornada des del cementeri: 10.30, 11.30, 13.00, 15.30, 16.30 i 18.00 h.
- 1 de novembre: servei ininterromput de 9.00 a 18.00 h.
Cal destacar que el Cementeri Municipal no tancarà a migdia des del 18 d’octubre fins a l’1 de novembre, estant obert de 9 a 19 hores per a facilitar les visites escalonades.