Ingressa a presó per deixar anar les mans de la barana d’una amiga mentre penjava d’un balcó a L’Alcúdia

Una dona queda greument ferida després de caure des d’un balcó a L’Alcúdia; un home ha ingressat a presó per tentativa d’homicidi.
La investigació de la Guàrdia Civil confirma la implicació d’una altra persona per omissió del deure de socors.
L’Alcúdia, 24 d’octubre de 2025. La Guàrdia Civil ha detingut a dues persones, una de les quals ha ingressat a presó, per tentativa d’homicidi i omissió del deure de socors després que una dona quasi caiguera des d’un balcó a més de cinc metres d’altura.
Els fets es van produir el passat 8 d’octubre, quan la víctima, davant la amença d’un home amb una espasa, va intentar fugir pel balcó de la casa. En aquell moment, el seu amic li va deixar anar les mans de la barana, provocant que caiguera. La dona va patir greus lesions i va ser traslladada a un centre mèdic on va estar ingressada diversos dies.
Durant la investigació, els agents van recollir declaracions de testimonis i de la pròpia víctima quan es va recuperar, confirmant que la discussió entre els tres implicats va derivar en aquests fets. L’home que va provocar la caiguda ha estat imputat per homicidi en grau de tentativa, mentre que l’altre home ha estat acusat d’omissió del deure de socors.
La autoritat judicial va decretar l’ingrés en presó del presumpte homicida. La investigació ha estat realitzada per agents de Policia Judicial d’Almussafes.