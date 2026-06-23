Salten les alarmes al sector agrícola de la Ribera: la proliferació de caparres assota el camp

Les parcel·les agrícoles de la Ribera s’han convertit en el caldo de cultiu perfecte per a una eclosió massiva d’insectes i plagues. Les caparres han aparegut al camp de la comarca i la seua presència sembla que no serà temporal.
Les altes temperatures estan accelerant els cicles de reproducció dels insectes, que ja comencen a desplaçar-se des de l’entorn rural cap a les zones habitades dels municipis.
Aquesta situació ha generat l’alarma de veïns i agricultors, ja que es tracta d’un problema d’insalubritat pública i un risc afegit per als cultius.
Des d’AVA-ASAJA s’ha sol·licitat la col·laboració de l’administració per a solucionar el problema al més prompte possible i protegir un sector clau per a l’alimentació de la població.