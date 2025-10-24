La Audiencia de València cita la periodista Maribel Vilaplana com a testimoni en la causa de la DANA

La periodista Maribel Vilaplana declararà com a testimoni en la causa de la DANA després de la seva reunió amb el president Mazón.
L’Audiència de València considera que la seva informació pot ser rellevant per a la investigació judicial en curs.
La Secció Segona de l’Audiència Provincial de València ha ordenat que la periodista Maribel Vilaplana declari com a testimoni en la investigació judicial de la DANA instruïda al Tribunal de Primera Instància de Catarroja, després de la seva trobada amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un restaurant el 29 d’octubre de 2024.
La decisió arriba després que la Sala estimara parcialment un recurs d’apel·lació interposat per una acusació particular, revocant així l’anterior resolució de la jutgessa instructora dels mesos de maig i juny, que havia denegat la testifical.
Segons l’Audiència, descartar que Vilaplana pugues aportar informació rellevant en seu judicial seria precipitat, ja que podria donar detalls que només ella, el president i els seus interlocutors coneixen sobre la presa de decisions la tarda del 29 d’octubre de 2024 i les converses telefòniques amb la consellera d’Interior i Justícia.
Limitacions sobre Mazón
La Sala confirma que el president de la Generalitat, per la seva condició d’aforat, queda fora de l’objecte directe de la investigació, tot i que la pràctica de diligències com la declaració de Vilaplana és pertinent i útil per al procés. Només en cas que la jutgessa detectara indicis fonamentats de criminalitat, el TSJCV podria assumir la competència per investigar Mazón.
Altres resolucions de la Secció Segona
- Rebutja que el cap de Climatologia de l’Aemet sigui imputat com a testimoni per l’acusació popular del partit Valores.
- Desestima que la jutgessa hagi de citar nou enginyers i arquitectes que van comparèixer a la comissió del Senat per la DANA, segons el recurs de Vox.
- Estima parcialment recursos de la Fiscalia i dos investigats, revocant la instrucció que obligava les acusacions populars a personar-se amb representació legal.
En conjunt, l’Audiència considera factible que les acusacions es puguen agrupar en el futur, però manté l’actual estructura i recorda que no hi ha dilacions indegudes en aquesta fase inicial del procés.