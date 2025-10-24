La Generalitat reobre la pasarel·la sobre el riu Magre entre Real i Montroy amb estructura reforçada

La Generalitat finalitza les obres de reconstrucció de la pasarel·la cicle-peatonal entre Real i Montroy amb una estructura reforçada.
La nova infraestructura, més segura i resistent, recupera la mobilitat diària de les poblacions després de les inundacions.
La Generalitat ha finalitzat les obres de reconstrucció de la pasarel·la cicle-peatonal sobre el riu Magre, que uneix els municipis de Real i Montroy, i ha reobert aquest divendres una infraestructura clau per a la mobilitat diària de les dues poblacions. L’obra, gravement afectada per les inundacions, compta ara amb una estructura més segura i resistent davant creixements i riuades.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat la nova pasarel·la acompanyat dels alcaldes de Real, Gerardo López, i de Montroy, Manuel Blanco, destacant que “aquesta actuació és essencial per a dos pobles que comparteixen serveis i recuperen la normalitat en la seva mobilitat”.
Característiques de la nova pasarel·la
- Longitud: 150 metres | Amplada: 4 metres
- Cimentacions profundes amb micropilots que asseguren l’estabilitat davant possibles creixements del riu.
- Reducció del nombre de pilars al cauce i ampliació de les llums centrals per millorar el desguàs i la seguretat.
- Protecció de talussos i fons del cauce amb escollera, tant a la pasarel·la com al pont viari de la CV-50.
- Tauler de formigó armat, instal·lació de baranes i enllumenat, i urbanització dels accessos.
El conseller Martínez Mus ha subratllat que “aquesta actuació no només restableix una connexió essencial, sinó que ofereix una solució més segura i duradora davant episodis de pluges intenses”.
La inversió total ha estat de 4,3 milions d’euros, coordinada per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, en col·laboració amb els ajuntaments de Real i Montroy.