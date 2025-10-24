La Pobla Llarga impulsa, per segona vegada, la seua Comunitat Energètica

La Pobla Llarga torna a apostar per un model energètic més sostenible amb la posada en marxa, per segona vegada, de la seua Comunitat Energètica Local , una iniciativa impulsada per l’Ajuntament i recolzada pel Consorci de la Ribera.
La participació és totalment voluntària i depèn de la decisió de cada veí; ningú està obligat a sumar-se.
L’objectiu de la Comunitat Energètica Local és fomentar la producció, el consum i la gestió compartida d’energia renovable, aprofitant les oportunitats que ofereixen els fons europeus de transició energètica. La iniciativa permetrà que qualsevol persona del municipi puga instal·lar plaques solars per a l’autoconsum o sumar-se a la comunitat per consumir energia neta i de proximitat, si així ho decideix voluntàriament.
Els veïns que participen podrien notar un estalvi en la seua factura elèctrica gràcies a l’energia generada dins del mateix municipi. El projecte també destaca per la seva flexibilitat: permet continuar formant part de la comunitat encara que es canviï de domicili dins del municipi, i sense cap cost en cas de voler donar-se de baixa. La participació és totalment voluntària, i cada veí decideix si vol sumar-se a la Comunitat Energètica.
A més, l’Ajuntament de la Pobla Llarga té entre mans la instal·lació de nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Actualment ja n’hi ha un al polígon industrial, i ja s’ha preparat la licitació per instal·lar-ne més dins del nucli urbà, amb l’objectiu d’oferir aquest servei als veïns que disposen de cotxes elèctrics o híbrids endollables.
Amb aquesta iniciativa, la Pobla Llarga es consolida com un municipi compromés amb la transició energètica, sempre deixant clar que és una proposta de l’Ajuntament i que cada veí decideix lliurement si vol participar o no.