L’atur puja en 60.100 persones durant l’estiu, però l’ocupació marca un rècord amb 22,3 milions de treballadors

La fi dels contractes temporals d’estiu explica l’augment puntual de l’atur al tercer trimestre.
Malgrat tot, el nombre de persones ocupades arriba al nivell més alt de la història amb 22,3 milions.
L’atur puja en 60.100 persones durant l’estiu, però l’ocupació marca un rècord amb 22,3
L’atur va augmentar en 60.100 persones durant el tercer trimestre de l’any, la qual cosa suposa un increment del 2,3% respecte al trimestre anterior. Malgrat aquesta pujada, l’ocupació va créixer en 118.400 llocs de treball (+0,5%), assolint un nou rècord històric de 22,3 milions de persones ocupades, segons les dades publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Aquest comportament del mercat laboral reflecteix el tradicional augment de l’atur en els mesos d’estiu, quan finalitzen molts contractes temporals vinculats a la campanya turística, alhora que la xifra global d’ocupats continua en nivells màxims des que hi ha registres.
Les dades de l’INE indiquen que, tot i l’increment puntual de l’atur, el mercat laboral espanyol manté una tendència positiva en termes d’ocupació, amb més persones treballant que mai.
📊 Font: Institut Nacional d’Estadística (INE)
📰 Font original de la notícia: Europa Press