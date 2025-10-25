La Generalitat mobilitza més de 2.500 milions d’euros per a la reconstrucció després de la riuada del 29 d’octubre

La Generalitat afronta amb recursos propis la major operació de reconstrucció mai vista a Espanya
Famílies, empreses i infraestructures reben més de 2.500 milions d’euros en ajudes i actuacions per recuperar la normalitat
La Generalitat Valenciana ha posat en marxa el major esforç pressupostari de la història per recuperar les comarques afectades per la riuada del 29 d’octubre, amb més de 2.500 milions d’euros destinats a infraestructures, ajudes socials i econòmiques.
Aquest esforç s’ha realitzat exclusivament amb recursos propis, després que l’Executiu central rebutjara facilitar finançament a fons perdut.
Impacte i resposta immediata
Les pluges i les riuades del 29 d’octubre de 2024 van afectar 562 km², amb 229 víctimes mortals, més de 800.000 persones afectades, 50.000 empreses perjudicades i 33.000 treballadors en ERTO.
Els ciutadans i empreses han rebut prop de 900 milions d’euros en ajudes directes per a béns de primera necessitat, vehicles sinistrats, ajudes al lloguer o compra d’habitatges i per recuperar els seus negocis afectats.
Infraestructures i comunicacions
S’han restaurat les 18 carreteres autonòmiques i la Xarxa de Metrovalència en només 10 mesos.
S’han reparat 47,3 km de carreteres i s’ha ajudat els municipis a rehabilitar 54 infraestructures locals.
Les depuradores d’aigües han estat restaurades completament amb una inversió de 100 milions d’euros, i s’han recuperat 2.755 km de pistes forestals, amb 93 milions d’euros destinats a accessos i dipòsits d’aigua.
S’ha gestionat 1 milió de tones de residus, amb 204 milions d’euros invertits, i es continua ajudant els ajuntaments amb la retirada d’escombraries.
Sanitat i salut
Els 57 centres de salut afectats han recuperat la seva activitat.
S’han reobert 421 farmàcies, emès 511.000 receptes per substituir medicació i s’ha activat un sistema de seguiment telefònic per a gairebé 6.000 pacients crònics.
En salut mental, s’ha atès més de 1.200 persones amb 80 professionals i s’han incorporat 20 psicòlegs a centres educatius.
En salut pública, s’han enviat 30 milions de SMS amb recomanacions, s’han reforçat 11 equips sanitaris per a campanyes de vacunació i retirat 7.000 tones d’aliments no aptes.
Serveis socials
S’han distribuït 250.000 menús calents i 25.000 tones de productes bàsics.
Més de 22.000 voluntaris han coordinat 23 punts de repartiment, prioritzant persones majors i dependents.
S’han atès 180 persones amb vulnerabilitat especial en un centre temporal d’emergència i s’han creat ajudes per a famílies nombroses, monoparentals i acollidores.
El pressupost 2025 destina 141,5 milions d’euros a la recuperació social.
Habitatge
Més de 300 persones han estat reallotjades en habitatges públics i 261 cases socials.
S’han beneficiat 1.300 famílies d’ajudes al lloguer i línia per a la compra de vivienda protegida.
El Pla de Vivienda DANA (2024–2027) compta amb 91,6 milions d’euros i 200 habitatges industrialitzats.
S’han realitzat 11.000 inspeccions tècniques i contractes d’emergència per valor de 23,4 milions d’euros per a la reparació d’habitatges i serveis bàsics.
Educació
S’han invertit més de 140 milions d’euros en reconstrucció educativa.
Els 48.000 alumnes afectats van reprendre les classes abans de Nadal i tots han començat el curs 25/26 als seus municipis.
S’han instal·lat aules prefabricades, proporcionat bancs de llibres gratuïts i reforçat la formació emocional del professorat amb 20 psicòlegs i 10.000 docents formats.
S’han creat beques extraordinàries i un fons addicional de 2,2 milions d’euros per biblioteques, material didàctic i innovació educativa.
Cultura
La riuada va afectar edificis culturals, patrimoni, arxius i biblioteques, com la muralla de Cullera o el Castell de Buñol.
La Generalitat ha activat un pla específic per prioritzar les intervencions i supervisar la reparació dels béns culturals.
S’han destinat 1 milió d’euros a llibreries, distribució de llibres i arxius municipals.
Empleo, indústria i comerç
S’han concedit ajudes directes per a autònoms i treballadors en ERTO, amb pagaments automàtics.
S’ha invertit 127,4 milions d’euros en PIMES industrials, comerços i hostaleria.
S’han netejat i recuperat 40 àrees empresarials, restablert xarxes elèctriques i de sanejament i reactivat 14.638 llars.
S’han impulsat programes de internacionalització, emprenedoria i innovació, amb més de 15 milions d’euros.
Agricultura, aigua, ramaderia i pesca
S’han mobilitzat 92,6 milions d’euros per recuperar explotacions agrícoles i ramaderes.
S’han reparat 398 camins rurals i infraestructures de regadiu, beneficiant 154 comunitats de regants.
S’han retirat 11.000 animals morts i distribuït 75.760 kg de palla, 29.930 kg de pinso i 1,2 milions de litres d’aigua a explotacions afectades.
S’han anticipat ajudes europees i l’IVIA desenvolupa un pla de recuperació de sòls agrícoles.
Justícia i administració pública
S’han establert 13 oficines de coordinació postemergència, emesos 24.000 certificats digitals i activades oficines PROP per assessorament administratiu i a víctimes.
S’han realitzat obres d’emergència per valor de 2,5 milions d’euros i s’ha ofert assessorament jurídic gratuït amb 41 professionals reforçant la xarxa.
Hacienda i finançament
S’han establert deduccions i bonificacions fiscals per reparació d’habitatges, inversions en empreses afectades i adquisició de vehicles sinistrats.
S’han creat línies de finançament sense interessos amb IVF (200 M€) i Afín SGR (150 M€).