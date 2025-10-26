El Govern de Sánchez frena la majoria d’ajudes sol·licitades per la Generalitat per a la reconstrucció

L’Executiu central diu “no” al 66% de les sol·licituds plantejades pel Consell per a accelerar la recuperació de les comarques valencianes afectades per la DANA
Els incompliments es donen en matèries com habitatge, servicis socials, infraestructures i centres educatius i sanitaris
Vicepresident Gan Pampols
Un any després de la riuada del 29 d’octubre, el Govern central ha rebutjat el 66% de les 59 mesures plantejades per la Generalitat per a la reconstrucció de famílies, empreses i infraestructures afectades. Només s’han acceptat 20 peticions, amb escassa aportació econòmica directa.
Àmbits afectats
Els incompliments afecten habitatge, serveis socials, infraestructures, centres educatius i sanitaris. El Govern central ha ignorat o parcialitzat la majoria de les propostes de col·laboració formulades en els grups de treball creats amb la Generalitat.
Peticions destacades rebutjades
- 175 milions d’euros per a col·legis i instituts afectats
- 250 milions per a residències i centres sociosanitaris
- 2,6 milions per a centres d’acolliment temporal
- 3 milions per a rehabilitació de vivendes autonòmiques
- Només 186 de 1.050 vivendes de la Sareb posades a disposició
- Infraestructures de transport i carreteres, metro i depuradores executades només per la Generalitat (600 milions invertits, obres previstes de 2.000 milions)
- Rebuig a cofinançar targeta de transport Recuperem València
- 340 milions per a infraestructures de regadiu i camins rurals
- 199,8 milions per a reparacions en vivendes i subministrament elèctric
- 182,5 milions per a hostaleria, 120 milions per patrimoni i cultura, 140 milions per centres sanitaris
- Exempció de quotes de l’IBI 2025 rebutjada
- Rebuig a incloure 28 municipis valencians amb 80.000 habitants en el pla d’ajudes
Desigualtat en capacitat de finançament
L’Estat disposa de 386.000 milions de pressupost i alta capacitat d’endeutament, mentre que la Generalitat té només 32.300 milions, 12 vegades menys. Això obliga la Generalitat a assumir gran part de les obres i inversions de recuperació en un context de infrafinançament crònic.