Carlos Mazón apela al respecte i la col·laboració institucional per accelerar la reconstrucció de la Comunitat Valenciana

Carlos Mazón reclama respecte i col·laboració institucional per agilitzar la reconstrucció de la Comunitat Valenciana després de la DANA.
El president destaca inversions en vivenda, infraestructures i mesures fiscals per impulsar l’economia i garantir els serveis socials.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instat a promoure el respecte i la col·laboració institucional per accelerar la reconstrucció de la Comunitat Valenciana, durant la seua intervenció al V Foro Econòmic Espanyol d’Alacant.
Comissió Mixta i suport a municipis afectats
Mazón ha reiterat la necessitat d’activar una Comissió Mixta per abordar qüestions com:
- La falta de vivendes disponibles per a les persones afectades.
- La falta d’ajudes a més de 20 municipis que han quedat fora dels decrets del Govern central.
- La dificultat dels ajuntaments per executar els 1.700 milions d’euros destinats a la rehabilitació d’infraestructures danyades.
El president ha posat en valor la capacitat de superació de la societat valenciana, que s’ha mobilitzat malgrat les dificultats de finançament i inversió per part de l’Estat.
Impuls a l’activitat econòmica i serveis socials
Mazón ha destacat la aposta del Consell per fomentar l’activitat econòmica i ha subratllat el creixement històric de l’autonomisme, l’ocupació i els afiliats a la Seguretat Social, així com la inversió en projectes clau com:
- Estació Central d’Alacant (100 milions d’euros)
- Ciutat de la Justícia (78 milions d’euros)
- Desenvolupament de més de 222 vivendes socials dins del Pla Vive
També ha defensat una fiscalitat més justa, amb mesures com la reducció del 25% de l’ITP i l’eliminació de la taxa turística, amb l’objectiu de reactivar l’economia i garantir els serveis socials que mereixen els ciutadans.
Vivienda assequible i simplificació administrativa
El president ha recordat el Pla Vive i les línies d’aval per a joves per a la compra de la primera vivenda, així com la reducció de la burocràcia gràcies a la Llei Simplifica, que ha permès que més del 60% de les ajudes als damnificats de la DANA ja estiguen pagades.
Avanç de la reconstrucció
Mazón ha subratllat que pràcticament el 85% dels comerços i la hosteleria està reobrint, un exemple de la capacitat extraordinària de la societat valenciana per recuperar-se i avançar després de les inundacions.