Cullera habilita un dispositiu especial per la festivitat de Tots Sants

Cullera activa un dispositiu especial per garantir la seguretat i la comoditat de les visites al cementeri durant Tots Sants.
L’Ajuntament ofereix horaris amplis, servei gratuït d’autobús i millores d’accessibilitat per a facilitar l’accés al recinte municipal.
L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa un dispositiu especial amb motiu de la festivitat de Tots Sants, amb l’objectiu de facilitar les visites al cementeri municipal i oferir un servei segur i còmode a la ciutadania durant aquests dies de record als sers estimats.
Horaris del cementeri municipal
El cementeri de Cullera obrirà les seues portes ininterrompudament de 9.00 a 19.00 hores des del 28 d’octubre fins a l’1 de novembre.
El diumenge 2 de novembre, el recinte romandrà obert de 9.00 a 13.00 hores.
Servei gratuït d’autobús
Per facilitar l’accés al recinte, l’Ajuntament ha habilitat un servei gratuït d’autobús els dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre, amb un horari continu de 8.45 a 19.15 hores.
Tots els horaris i parades es poden consultar al Facebook oficial de l’Ajuntament de Cullera.
Els autobusos realitzaran dues rutes:
- Una amb eixida des del Far.
- Una altra des de la Plaça Mongrell.
Totes dues línies tindran com a destinació el cementeri municipal i faran parada en els punts habituals. Posteriorment, el servei també funcionarà en sentit invers, permetent el retorn gratuït al punt d’origen.
Millores d’accessibilitat i comoditat
A més, l’Ajuntament ha preparat el recinte del cementeri per garantir una visita còmoda i segura:
- S’instal·larà una carpa a la porta d’accés per facilitar l’espera entre l’arribada i l’eixida dels autobusos.
- Es disposarà d’un servei de cadires per a persones amb mobilitat reduïda, per permetre la visita a qui ho necessite.
- També s’han habilitat zones de descans en diferents punts del cementeri.
Amb aquestes mesures, el consistori pretén garantir l’accessibilitat, la seguretat i la comoditat de tots els veïns i veïnes que acudisquen al cementeri durant la festivitat.