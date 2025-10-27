El Festival Quartmetratges tanca la seva 42ª edició amb el triomf de les directors valencianes

Les directors valencianes brillen a Quartmetratges, amb “Dimarts” i “El mocador de seda” com a grans protagonistes de la gala de cloenda.
La 42ª edició del festival celebra el talent audiovisual valencià i consolida el seu compromís amb la cultura i la visibilitat de noves veus creatives.
El Festival Quartmetratges ha posat punt final a la seva 42ª edició amb la tradicional gala de cloenda i l’entrega de premis, celebrada al Centre Cultural El Casino de Quart de Poblet, en un ambient d’emoció i reconeixement al talent audiovisual valencià.
Premis principals
El curtmetratge “Dimarts”, dirigit per Almudena Verdés i Begoña Soler, s’ha alçat amb el Premi al Millor Curtmetratge gràcies a la seva capacitat de mostrar les contradiccions i emocions que generen les violències masclistes en contextos familiars.
Per la seua banda, “El mocador de seda”, de la directora novell Mar Molina, ha aconseguit el Premi a Millor Obra Revelació, així com el Premi del Públic i el Premi del Jurat Senior, per la seua habilitat d’emocionar amb històries protagonitzades per persones majors, demostrant que a qualsevol edat és possible superar obstacles personals i socials.
Els guions “Bon xiquet” i “Contactless” s’han alçat amb els primers premis a Millor Guió en valencià i castellà, respectivament, destacant el talent creatiu de la nova fornada de guionistes valencians.
Altres premis i reconeixements
El Jurat Oficial, presidit per Encarna Folgado, ha reconegut la qualitat de les produccions de la 42ª edició:
- Millor Curtmetratge Documental: “Las Medidoras”, de Gustavo R. Cuneo
- Millor Curtmetratge de Ficció: “Cólera”, de José Luis Lázaro
- Millor Curtmetratge d’Animació: “Carmela”, de Vicente Mallols
També s’han destacat les interpretacions, com la de Cristina Fernández a “Pálpito”, i els curtmetratges “Lleó” i “El mocador de seda”, premiats com a Millor Curtmetratge en Valencià i Cortmetratge Revelació, respectivament.
Altres premis inclouen: Jurat Senior per a “El mocador de seda”, Jurat Jove per a “Arcén” de Pau Colomina, i el Premi del Públic novament per a “El mocador de seda”.
Gala i conducció
La gala va ser conduïda per l’actriu Saray Cerro, que va combinar humor, reflexió i proximitat, alternant monòlegs sobre igualtat i el paper de la dona en el cinema amb l’entrega de premis.
L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, i la regidora de Cultura, Encarna Folgado, van destacar “l’orgull de comptar amb un festival que, després de més de quatre dècades, continua sent un espai de visibilitat i reconeixement per al talent valencià” i el compromís del municipi amb la cultura com a motor de transformació social i identitat col·lectiva.
Participació i impacte cultural
Amb més d’un miler de persones assistint a les activitats i projeccions, Quartmetratges consolida la seua presència en el panorama cultural valencià. Aquesta edició va incloure també una sessió especial dedicada a les víctimes de la DANA, generant un espai d’emoció i record.
El festival reafirma així la seua importància com a plataforma de promoció del cinema valencià, celebrant la diversitat, la innovació i la passió per contar històries des de Quart de Poblet.