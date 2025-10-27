Es retiren 825 carpes exòtiques de les basses del Paratge Natural Municipal de la Murta

Alzira retira 825 exemplars de carpes exòtiques del Paratge Natural de la Murta per preservar la biodiversitat i protegir el renoc comú.
L’actuació, impulsada pel Servei d’Emergència Climàtica i la Conselleria de Medi Ambient, reforça la lluita contra espècies invasores i promou la conscienciació ciutadana.
Esta actuació es du a terme per a protegir el renoc comú
S’han dut a terme les tasques de retirada de carpes exòtiques de les dues basses situades a l’entorn del Monestir de la Murta.
L’actuació ha sigut impulsada pel Servei d’Emergència Climàtica, Resiliència i Projectes Estratègics de l’Ajuntament d’Alzira, amb la col·laboració del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori.
Els tècnics del Centre Aqüícola del Palmar, amb el suport de la brigada de manteniment del paratge, han retirat 825 exemplars de carpí daurat (Carassius carassius).
Encara que la xifra és significativa, resulta inferior a la de 2020, quan se’n van extraure 1.200 exemplars.
Les tasques s’han realitzat mitjançant la tècnica de la pesca elèctrica, que provoca un atordiment temporal en els peixos i permet la captura selectiva dels exemplars, retirant les espècies exòtiques i retornant a l’aigua les autòctones.
Millora de l’efectivitat i menor impacte ambiental
Enguany s’ha reforçat l’operació amb un dragatge dels fangs del fons de les basses, amb l’objectiu d’assegurar l’eliminació completa dels exemplars que pogueren haver quedat atrapats en el sediment.
D’esta manera, es millora l’efectivitat de l’actuació i es reduïx la possibilitat de regeneració de la població invasora.
La reducció del nombre de carpins retirats indica que la tasca de sensibilització ciutadana comença a donar resultats, ja que la solta d’estos peixos és menor que en anys anteriors. No obstant això, encara es detecten casos puntuals de solta, i per això cal continuar amb esta costosa operació per mantindre el control de l’espècie invasora i protegir el renoc comú.
Declaracions de l’alcalde Alfons Domínguez
L’alcalde i regidor del Servei d’Emergència Climàtica, Alfons Domínguez, ha destacat que
“és molt important conscienciar els visitants del paratge de la Murta. Allò que pot semblar un fet innocent, com deixar estos peixos en una bassa, pot derivar en un impacte molt greu per a les espècies autòctones com el renoc comú. Es nota més conscienciació perquè, en esta ocasió, hem pogut reduir la freqüència de l’operació i hem detectat menys exemplars. Tot i això, cal continuar treballant en educació ambiental i instal·lar senyals d’avís per a evitar futures soltes.”
Una actuació planificada per protegir el cicle natural
Com que per a l’eliminació de les carpes és necessari buidar les basses, s’ha decidit actuar en aquesta època de l’any, coincidint amb el període de menor risc d’incendis forestals i abans de l’inici del cicle reproductiu del renoc comú (febrer).
Així, es minimitza l’impacte sobre el desenvolupament natural d’esta espècie autòctona.
El carpí daurat, originari d’Àsia, és una espècie exòtica invasora que competix amb les espècies autòctones i pot eliminar les poblacions de renoc comú, ja que s’alimenta de les seues postes d’ous.
Amb esta actuació, l’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís amb la conservació de la biodiversitat local i amb la protecció dels ecosistemes del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella.