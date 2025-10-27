La Cena solidària contra el Càncer reuneix a Benifaió més de 400 persones

Més de 400 persones participen a Benifaió en la cena solidària contra el càncer dins de la campanya “Octubre Rosa”.
La jornada combina música, rifes i solidaritat, i forma part d’una sèrie d’activitats per recaptar fons i conscienciar sobre la lluita contra la malaltia.
La Junta local contra el Càncer de Benifaió ha dut a terme aquest mes la programació solidària “OCTUBRE ROSA”, una sèrie d’activitats destinades a recaptar fons per a la lluita contra el càncer.
Cena solidària
Una de les cites més participatives va ser la cena solidària que es va celebrar el divendres 24 d’octubre al Hogar de Jubilats i Pensionistes. Més de 400 persones van assistir a aquest esdeveniment, que comptà amb el patrocini de l’empresa CHOVÍ i amb aportacions de comerços locals per a la rifa solidària.
La batlessa de Benifaió, Marta Ortiz, acompanyada per les sòcies de la Junta local, va destacar el numerós nombre d’assistents i la solidaritat del poble en cada activitat. La Rondalla de Benifaió i la veu de Vicen Rodríguez van aportar la part musical de la vetllada.
Altres activitats
Els pròxims dies 29 i 30 d’octubre tindran lloc els Talleres Sowelum, amb yoga oncològic i un taller d’acompanyament, completant així la programació de “OCTUBRE ROSA” a Benifaió.