La Diputació reconeix el treball, el talent i la força de 12 dones rurals afectades per la DANA

Els premis ‘Fem que les Dones Compten’ posen en valor el lideratge femení als pobles valencians
La Diputació de València premia 12 dones rurals afectades per la DANA per la seua aportació al lideratge, la innovació i la recuperació dels seus municipis.
La Diputació de València ha reconegut este dilluns el treball, el talent i la força de 12 dones rurals en la quarta edició dels premis Fem que les Dones Compten, una iniciativa de l’àrea d’Igualtat i la Federació d’Associacions de Dones Rurals (Fademur)
L’acte, celebrat en la Beneficència, ha estat presidit pel president de la Diputació, Vicent Mompó, i la vicepresidenta primera i responsable d’Igualtat, Natàlia Enguix, junt amb la presidenta de Fademur, Amparo Martínez.
“Este projecte és un humil homenatge a dones referents i emprenedores que són protagonistes en el dia a dia dels seus municipis”, ha destacat Natàlia Enguix.
Per la seua part, Vicent Mompó ha subratllat “el lideratge femení als nostres pobles i comarques” i ha afirmat que “sou l’orgull de les vostres comarques i l’espill on mirar-se per entendre que el futur també parla en femení”.
Dones referents de diversos àmbits
Enguany, els reconeixements s’han centrat en dones de municipis afectats per la DANA, visibilitzant històries de vida inspiradores que impulsen el desenvolupament econòmic, social i cultural del món rural.
Entre les guardonades destaquen:
- Carola Felip, pescadora de Sollana i creadora del projecte Albufera Natural Experience.
- Raquel Oliver, subcampiona mundial de Crossfit, natural d’Albalat de la Ribera.
- Laia Alepuz, futbolista d’Almussafes i jugadora del València CF sub-17.
- Estela Moreno, emprenedora de Benimuslem.
- Amparo Navarro, matrona i exalcaldessa d’Aldaia.
- Laura Cervera, primera dona oficial de la Policia Local de Paiporta.
- María Wanda, farmacèutica de Massanassa.
- Mª José Esteban, agent de desenvolupament local de Calles.
- Aitana Camps, agricultora de Tuéjar.
- Clementina Domingo, comunicadora de Gestalgar.
- Maruja Riera, actriu i referent cultural de Llíria.
- Paula Nuevalos, enginyera i jove empresària agrícola d’Utiel.
Un homenatge al coratge i a la constància
Durant la gala, s’han compartit històries de superació, emprenedoria i compromís social. Enguix ha recordat que, “malgrat les barreres que continuem tenint pel fet de ser dones, totes elles han impulsat el teixit associatiu, la innovació i el lideratge local als seus municipis”.
La presidenta de Fademur, Amparo Martínez, ha agraït el suport de la Diputació i ha destacat “l’esperit de lluita que acompanya les dones rurals, acostumades a sobreposar-se als reptes d’un entorn masculinitzat”.
L’acte ha comptat amb la presència de representants institucionals, diputats i diputades provincials, així com alcaldes, alcaldesses i membres de Fademur.
“Si alguna cosa tenim molt clara les dones és eixe esperit de lluita davant l’adversitat, de cuidar als que patixen i de fer més habitables els nostres pobles i ciutats”, ha conclòs Natàlia Enguix, recordant el paper fonamental de les dones en la recuperació dels municipis després de la DANA.