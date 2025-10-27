La Grúa Estudio reobri les seues portes amb l’anunci d’un nou còmic per al 2027

LaGRÚAestudio renaix a Benetússer després de la DANA amb un nou espai creatiu i compromés amb la denúncia social.
Cristina Durán i Miguel Àngel Giner anuncien per a 2027 un còmic inspirat en la seua experiència durant la tempesta que va arrasar el seu estudi.
Cristina Durán i Miguel Àngel Giner, reconeguts il·lustradors valencians i Premi Nacional de Còmic 2019 per la seua obra El dia 3, han reobert les portes del seu estudi, LaGRÚAestudio, a Benetússer.
La DANA no només es va emportar tot el que tenien a casa, sinó també el seu lloc de treball, on el fang va superar els dos metres. Per sort, la parella va poder salvar els ordinadors i alguns documents i originals, però perdè més de 800 còmics de la seua col·lecció personal.
Un any després, LaGRÚAestudio inaugura una imatge renovada, un espai on seguir fent denúncia social a través del llapis i del paper.
A més, una bona notícia: Durán i Giner esperen publicar al 2027 el seu còmic sobre la DANA, un projecte gestat des de tres dies després de la tragèdia, quan el guionista del tàndem va començar a anotar-ho tot en un quadern.