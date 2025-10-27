La Mancomunitat de la Ribera Alta reconeix el talent i la solidaritat de la joventut amb el seu primer Guardó Jove

La Mancomunitat de la Ribera Alta lliura el primer Guardó Jove per reconéixer talent, emprenedoria i solidaritat juvenil.
L’acte també homenatja el voluntariat jove que va ajudar els afectats per la DANA, posant en valor el compromís i la participació de les noves generacions.
L’Auditori Municipal de Manuel ha acollit una vesprada molt especial amb motiu del lliurament del primer Guardó Jove de la Mancomunitat de la Ribera Alta i el reconeixement al voluntariat jove que va ajudar durant la DANA d’octubre de 2024.
El Guardó Jove 2025 ha sigut per a Aaron Medina Candel, un jove emprenedor de Castelló de la Ribera que, amb només 22 anys, ha creat la seua pròpia empresa per acostar noves tecnologies i serveis de comunicació als municipis amb menys recursos.
En l’acte, presidit per Paqui Momparler Orta, presidenta de la Mancomunitat, i per l’alcalde de Manuel, César Carbonell Pedrós, es va destacar la importància de donar veu i protagonisme a les noves generacions.
Momparler va explicar que la iniciativa neix amb l’objectiu de posar en valor el potencial dels joves i reconéixer que la joventut és el futur i un referent per a tota la societat.
Aaron Medina va agrair emocionat el reconeixement i va animar altres joves a emprendre amb paciència, perseverança i energia, recordant que l’èxit arriba pas a pas.
Després del lliurament del premi, la Mancomunitat va retre un homenatge al voluntariat jove que va col·laborar amb les persones afectades per la DANA, amb cada municipi de la Ribera Alta representat en aquest gest de gratitud col·lectiva.
Així es tanca una jornada plena d’emocions i reconeixements que posa en valor el compromís, el talent i la solidaritat de la joventut riberenca.