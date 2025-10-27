Les Jornades Culturals dediquen una exposició a l’escriptora Maria Beneyto

La Casa de la Cultura d’Alzira va viure, el divendres 24 d’octubre, una jornada molt especial dedicada a la figura de la poeta Maria Beneyto, una de les veus més rellevants de la literatura valenciana del segle XX.
L’activitat s’emmarca dins de les Jornades Culturals 2025, un espai de trobada i reflexió sobre la cultura i les lletres valencianes.
La vesprada va començar amb la inauguració de l’exposició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, titulada “Maria Beneyto: vida ferida de lletra”. La mostra recorre la seua trajectòria vital i literària, posant en valor el seu paper com a dona escriptora en temps difícils i el seu compromís amb la llengua i la identitat valencianes.
Tot seguit, el catedràtic i escriptor Josep Ballester va oferir una ponència centrada en la figura de Beneyto, destacant la seua aportació a la poesia contemporània i la importància de reivindicar la seua veu dins del panorama literari valencià.
La jornada va concloure amb un recital poètic ple d’emoció, on les rapsodes Marisol Moll, Cristina Soler, Macarena Tabacco i Alba Fluixà van donar vida als versos de l’autora, acompanyades per la música en directe del Trío d’Archi.
Un tancament poètic i delicat per a una vesprada dedicada a la paraula, la memòria i el reconeixement d’una dona que va fer de la poesia un acte de resistència i bellesa.