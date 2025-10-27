Lluch Comins i Alba Furió Proclamades com a Falleres Majors d’Alzira

Lluch Comins i Alba Furió són proclamades Falleres Majors d’Alzira 2026 en una cerimònia plena d’emoció i tradició.
L’acte marca l’inici del compte enrere cap a les Falles de 2026, any en què Alzira celebrarà el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
Alzira ja té a les seues màximes representants per a les Falles de 2026. Lluch Comins i Alba Furió van rebre oficialment la banda que les acredita com a Falleres Majors de la ciutat en una cerimònia plena d’emoció i tradició, celebrada al saló noble de l’Ajuntament d’Alzira, un escenari carregat d’història i simbolisme per al món faller.
L’acte va comptar amb la presència de les autoritats municipals, membres de la Junta Local Fallera, familiars, amics i representants de les comissions de la ciutat, que van voler acompanyar les noves representants en aquest moment tan especial.
En primer lloc, es va nomenar oficialment Alba Furió Jiménez com a Fallera Major Infantil d’Alzira 2026. L’alcalde de la ciutat va donar lectura a l’acta de nomenament i va ratificar la seua aprovació, en un moment solemne que va donar pas a la imposició de la banda acreditativa. Amb la veu emocionada, Alba va expressar l’orgull de representar a tots els xiquets i xiquetes d’Alzira i de viure intensament cada acte de les pròximes Falles.
Tot seguit, l’alcalde va fer la proclamació de Lluch Comins i Peris com a Fallera Major d’Alzira 2026 i reina de les festes patronals. L’acte d’imposició de la banda va estar marcat per l’aplaudiment i l’emoció dels assistents, que van reconéixer en ella la il·lusió i el compromís de representar a tota la ciutat davant el món faller.
Lluch va destacar el valor de les Falles com a símbol d’unió, cultura i identitat per al poble d’Alzira.
A més, l’alcalde Alfons Domínguez va felicitar-les pel seu nomenament i va anunciar que seran les Falleres Majors de l’any Jaume I, coincidint amb la commemoració del 750 aniversari de la mort del monarca.
Amb aquesta proclamació, la ciutat inicia oficialment el compte enrere cap a les Falles de 2026, que ja es comencen a respirar als carrers amb la passió i entusiasme dels fallers i falleres d’Alzira.