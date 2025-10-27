Torrent viu un cap de setmana ple d’emoció amb l’exaltació de les seues Falleres Majors de 2026, Andrea Adelantado i Sara Magán.

Torrent ha viscut un cap de setmana inoblidable ple d’art, tradició i sentiment faller amb l’exaltació de Andrea Adelantado Montoya i Sara Magán Miquel, noves Falleres Majors de Torrent 2026.
Dissabte a la nit, l’Auditori es va vestir de gala per retre homenatge a Andrea Adelantado, en un acte titulat “Arrels”, un espectacle carregat d’emoció que va recórrer les arrels i la identitat de la ciutat.
Sota la veu de la mantenidora María Estela Arlandis, Fallera Major de València 2024, el públic va gaudir d’una vetlada on la dansa, la música i la paraula es van unir per celebrar la força de les dones torrentines i la passió per les Falles.
L’alcaldessa Amparo Folgado va imposar la banda a Andrea entre aplaudiments i emoció, destacant la seua elegància, compromís i vocació d’infermera, símbol de dedicació i sensibilitat.
Diumenge al matí va ser el torn dels més menuts amb l’exaltació de Sara Magán Miquel, Fallera Major Infantil de Torrent 2026. Sota el títol “El(s) sentit(s) de les Falles”, l’Auditori es va omplir de color, tendresa i alegria amb un espectacle protagonitzat per xiquets i xiquetes fallers, que van ensenyar al públic a “sentir” les Falles amb els cinc sentits. El mantenidor, l’humorista Óscar Tramoyeres, va posar el toc divertit i entranyable a un acte en què l’alcaldessa va sorprendre Sara amb el seu peluix estimat “Quico-Nico”, un dels moments més emotius del matí.
Ambdues exaltacions, organitzades per la Junta Local Fallera i l’Ajuntament de Torrent, van reafirmar la ciutat com una de les grans capitals falleres de la Comunitat Valenciana. Dos actes plens d’emoció, arrels i orgull col·lectiu que marquen l’inici d’un nou any faller on Torrent torna a brillar amb llum pròpia.