Un any després de la DANA, la recuperació agrària és desigual i LA UNIÓ reclama més ajudes

Un any després de la DANA, el camp valencià encara mostra una recuperació desigual i moltes explotacions continuen sense ajudes suficients.
L’entitat reclama que les ajudes siguen específiques i fora del règim de minimis, que incloguen els joves llauradors, prioritat per a professionals i cultius diversos, i que cobrisquen també les inversions ja realitzades després de la DANA.
Actualment, el 6% de les parcel·les afectades es troben en situació pendent administrativa, incorporades al Domini Públic Hidràulic, sense claredat sobre les ajudes ni els drets dels propietaris.
Segons l’organització, un any després, la recuperació és desigual: mentre algunes explotacions s’han pogut refer parcialment gràcies a ajudes, actuacions de Tragsa i l’esforç dels llauradors, moltes altres continuen amb infraestructures agràries incompletes i ajudes públiques que arriben amb lentitud, insuficients per a recuperar la capacitat productiva davant un escenari climàtic cada vegada més advers.