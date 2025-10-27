València instal·la sis càmeres i un radar per vigilar el llit nou del riu Túria

València instal·la sis càmeres i un radar al llit nou del riu Túria per controlar el cabal i prevenir incidències.
El sistema permetrà monitorar en temps real l’aigua i reforçar la seguretat després de la DANA del 2024.
L’Ajuntament de València ha iniciat la instal·lació de sis càmeres de videovigilància al llit nou del riu Túria per controlar el cabal i prevenir possibles incidències després de la DANA del 29 d’octubre de 2024. Aquesta mesura forma part de les conclusions aprovades per la comissió municipal per a la recuperació de les zones afectades.
Ubicació i tecnologia
Les càmeres es col·loquen a:
- La Torre
- Pinedo
- Castellar-l’Oliveral
- El Forn d’Alcedo
- Polígon de Vara de Quart
- Estacionament de l’Empresa Municipal de Transports (EMT)
Una de les càmeres, situada al pont de la Torre, disposa d’un radar per mesurar el nivell de l’aigua. Totes les càmeres són de tipus PTZ (panoràmica, inclinació i zoom), amb visió diürna i nocturna i cobertura d’aproximadament un quilòmetre a banda i banda del llit.
Les imatges seran enviades a la central de la Policia Local de València, a l’avinguda del Cid, on podran ser visionades i emmagatzemades.
Objectiu i seguretat
Segons l’alcaldessa María José Catalá, el sistema permetrà monitorar en temps real l’estat del llit i facilitar decisions ràpides dels serveis municipals d’emergència i protecció civil. Catalá ha destacat que “per primera vegada, el llit del Túria estarà videovigilat”.
L’alcaldessa ha fet una crida a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per analitzar la capacitat del llit nou, recordant que en la DANA passada el cabal va estar a mig metre de desbordar-se. “Si només fem solucions puntuals i no s’analitza la veritable capacitat del caixer, no estem fent el correcte”, ha afegit.
Cost i finalització
El cost de la instal·lació és de 47.470,72 euros, i s’espera que les càmeres estiguen completament funcionals abans del 31 d’octubre de 2025.