Alzira retira diversos semàfors per avançar cap a una Ciutat 30 més segura i sostenible

Alzira inicia la retirada de semàfors per millorar la fluïdesa del trànsit i reforçar la seguretat vial dins del projecte Ciutat 30.
La mesura s’acompanyarà de nova senyalització i campanyes de conscienciació per fomentar la mobilitat sostenible i la protecció dels vianants.
L’Ajuntament d’Alzira ha iniciat la retirada de diversos semàfors que ja no resultaven necessaris o que dificultaven la fluïdesa del trànsit, dins del projecte de transformació de la ciutat cap a una Ciutat 30, amb prioritat per a la seguretat vial, els vianants i la sostenibilitat.
Segons l’equip de govern, “els semàfors tenen una funció en punts concrets, però en altres casos poden substituir-se per passos elevats, rotondes o senyalització que millore la convivència entre vehicles i vianants”. Aquesta actuació busca reduir temps d’espera, consum de combustible i emissions contaminants, millorant la fluïdesa i la seguretat general.
L’Ajuntament reforçarà la mesura amb nova senyalització horitzontal i vertical i campanyes informatives per conscienciar la ciutadania sobre els límits de velocitat i la seguretat viària. Des del consistori recorden que la seguretat no depén només de semàfors, sinó del respecte i compliment de les normes per part de tots els usuaris de la via.
Amb aquesta iniciativa, Alzira reafirma el seu compromís amb els objectius europeus de mobilitat sostenible i amb la millora de la qualitat de vida urbana, fent dels vianants els protagonistes de l’espai públic.